Il camioncino di Diamante e quei selfie vergognosi. La denuncia di Mollica (Ordine medici): “Uso dei social errato”

Il mezzo, al centro dell’inchiesta, è diventato meta di turisti in cerca di foto ricordo. «Tra loro anche medici in vacanza sulle nostre coste – ammette Mollica –. Esistono varie forme di comunicazione social, ma sono amareggiata per questo approccio ormai consolidato».

« La gente comune si fa i selfie davanti al camioncino sequestrato sul lungomare di Diamante dopo i fatti di cronaca. Va bene l'informazione ma “no” all'uso distorto che si fa dei social». Così Agata Mollica , presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Cosenza, commenta le scene nella località balneare dove, secondo la Procura di Paola, l’ambulante Giuseppe Santonocito avrebbe venduto panini con salsicce e broccoli alle vittime della tossina botulinica: 17 gli intossicati, due i morti, Luigi Di Sarno e Tamara D’Acunto.

«Al momento – precisa – non abbiamo adottato alcun provvedimento contro i cinque medici di cui non conosciamo neanche i nomi, perché la situazione è in divenire. Merita un approfondimento da parte della Procura, aspettiamo fiduciosi».

Riguardo alle due strutture sanitarie private che hanno avuto in cura le vittime, Mollica conclude: «Se qualcosa non ha funzionato sarà l’inchiesta della Procura a stabilirlo. Bisogna aspettare e capire, serve prudenza. Quel camioncino lavorava a Diamante da anni, mai avuto problemi. Cosa sia successo ancora non lo sappiamo».