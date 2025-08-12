Momenti di panico a Corigliano Rossano, bambino di 9 anni cade dal balcone. S'indaga sulla dinamica

Momenti di paura oggi nel centro storico di Rossano dove in bambino di 9 anni è caduto dalla finestra della sua abitazione. A quanto si è appreso tutto è avvenuto in maniera veloce. Sembra che il minore si trovasse in casa con i genitori e per una dinamica ancora in fase di ricostruzione mentre stava armeggiando con il cellulare è caduto dalla finestra della sua abitazione posta al primo piano in via San Biagio nella parte bassa del centro storico rossanese. Sono seguito momenti concitati di paura e apprensione. Sul posto sono giunti i sanitari del di emergenza del 118 e gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Corigliano Rossano. Necessario l'intervento dell'elisoccorso che ha caricato il piccolo paziente, che pare fosse vigile e collaborativo, per trasferirlo all'Annunziata di Cosenza.