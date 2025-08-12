Paura in carcere a Paola, detenuto cerca di aggredire gli agenti in bagno con coltello rudimentale

Il segretario regionale del SINAPPE, Fabio Viglianti, insieme al Segretario provinciale, Marco De Seta, ha espresso massima solidarietà e vicinanza al personale di Polizia penitenziaria in servizio nella casa circondariale di Paola, vittima di un’aggressione da parte di un detenuto.

L’episodio è avvenuto nella giornata di ieri. Alcune unità, durante il servizio, hanno notato l’assenza di un recluso dalla propria cella. «Al fine di verificare se lo stesso avesse accusato un malore – spiega il sindacato – procedevano ad entrare nella camera detentiva».

Il detenuto, trovato nel bagno, «senza nessun giustificato motivo si scagliava contro gli agenti per tentare di aggredirli con in mano un coltello di tipo rudimentale».

Il SINAPPE, nel condannare fermamente l’accaduto, ha ribadito la necessità di garantire la massima sicurezza agli operatori penitenziari, sottolineando ancora una volta le difficoltà quotidiane affrontate dal personale nelle carceri calabresi.