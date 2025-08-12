Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Rassegna stampa 12-08-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA
Sanità in Calabria, avviso di sfratto a Occhiuto. Il Pd: «Si dimetta da commissario»
Guardie mediche chiuse a Ferragosto nel Cosentino. Il Pronto soccorso dell’Annunziata rischia l’assedio
Castrovillari, urge la riapertura del Pronto soccorso del plesso blu

IN EVIDENZA
Tentato omicidio in coda al fast food. Sempre grave il 21enne accoltellato a Corigliano Rossano
Miramare, il Comune di Reggio ci ripensa. In vendita il “gioiello di famiglia”
Reggio, il caso Arghillà tra abusivi e “fragili”. «Lì c’è una una giungla di illegalità»
Definitiva la condanna di Giuseppe Liperoti, “pentito” del clan di Cutro
Catanzaro, inchiesta sul clan dei Gaglianesi. La Cassazione dà ragione alla Dda
Aeroporto di Lamezia, s’infiamma la polemica sull’assunzione di otto dipendenti

L’INTERVISTA
Febbre da Fantacalcio, uno dei frontman è il cosentino Alfredo De Vuono: “Gioco per sei milioni di utenti”. Le risposte alle domande dei fantallenatori

IL CASO
La Madonna “sfrattata” da Polsi. Pellegrini pronti al boicottaggio

POLITICA
In aula i nodi di Catanzaro Servizi. Attesa per la relazione del sindaco
Provincia di Vibo, L’Andolina non cede: «Non accetto diktat e forzature»
«Rigassificatore? Propaganda». “No” del Pd di San Ferdinando
Seleziona Città unica, si riaccende il dibattito. ”RendeSi”: «Nessun compromesso»
CRONACA
Emergenza idrica sul Tirreno Cosentino nonostante le tante sorgenti
Autunno triste per Locri. I salesiani lasciano la città

ISTRUZIONE
Scuola, vertice dedicato ai presidi. Riflettori su assunzioni e reggenze

ALTRE NOTIZIE
Musica, cultura e inclusione. A Verzino torna “Amore & Rabbia”

