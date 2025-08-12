Scuola, vertice dedicato ai presidi. Riflettori su assunzioni e reggenze

Altro che pausa di Ferragosto. In questi bollenti giorni d’estate i palazzi della scuola stanno lavorando senza sosta per rispettare le scadenze ed essere pronti alla ripresa di settembre. Per stamattina alle 12, a esempio, il dirigente dell’Ufficio scolastico regionale ha convocato nella sede della direzione generale i sindacati di categoria per discutere anzitutto della situazione dei presidi.

Tre i punti all’ordine del giorno: immissioni in ruolo dei dirigenti scolastici, incarichi aggiuntivi di reggenza sempre per il prossimo anno scolastico, infine attribuzione di esoneri e semiesoneri. Il faccia a faccia sui presidi arriva dopo quelli che hanno riguardato prima di docenti e poi il personale ata.

Si avvicinano anche le ore 10 di giovedì 14 quando saranno aperte (sino alle 9 di martedì 19) le funzioni telematiche finalizzate a partecipare alla procedura “per chiamata” sui posti di Sostegno che residuano dopo le assunzioni a tempo indeterminato e determinato finalizzato al ruolo.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale