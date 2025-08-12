Tentato omicidio in coda al fast food. Sempre grave il 21enne accoltellato a Corigliano Rossano

Restano gravi le condizioni del ventunenne accoltellato all'alba di domenica scorsa mentre era in fila con l'auto a un fast food. Il giovane è ricoverato all’ospedale dell'Annunziata di Cosenza in prognosi riservata. Ieri pare ci sia stato un lieve miglioramento che si spera possa consolidarsi nei prossimi giorni. Per il grave episodio sono finiti in carcere due giovani del posto.

L'arresto è scattato al termine di un’intensa e articolata attività di indagine dei carabinieri della Sezione Operativa e della Stazione di Corigliano Calabro Scalo, del Reparto Territoriale di Corigliano Rossano, con il coordinamento dalla Procura di Castrovillari, diretta dal procuratore capo Alessandro D’Alessio. I militari hanno sottoposto a fermo di indiziati di delitto due cugini di 21 e 25 anni, entrambi residenti nell’area urbana di Rossano. I due sono gravemente indiziati di tentato omicidio e lesioni personali aggravate a carico di due coetanei residenti a Corigliano Calabro.

