Botulino a Cosenza, situazione in miglioramento: un nuovo ricovero ma ci sono sette pazienti dimessi

In deciso miglioramento le condizioni dei pazienti ricoverati all’Annunziata per intossicazione botulinica. Oggi infatti sono stati dimessi 7 pazienti che erano ricoverati nell'Area medica (5) e in Pediatria (2). Tre pazienti sono stati invece trasferiti dalla Terapia Intensiva al Reparto di Medicina. A fronte di questi miglioramenti c'è un nuovo ricovero, per cui adesso sono 11 i degenti: 3 in Terapia Intensiva; 3 in Pediatria e 5 nei Reparti di Area Medica. A darne notizia la stessa Azienda ospedaliera.

E sono stati intensificati i controlli in tutta Italia da parte dei Carabinieri del Nas sui food truck, sagre e festival street food alla luce degli ultimi episodi di casi di botulino in Calabria e Sardegna. Controlli costanti tutto l’anno, fanno sapere dal Nas, ulteriormente potenziati su tutto il territorio. Dal primo gennaio al 12 agosto, secondo un primo bilancio, risultano sequestri in questi segmenti di attività di erogazione di alimenti, pari a oltre 600mila euro, soprattutto strutture, 300mila solo in questi ultimi giorni; 86 i controlli totali, in base ai dati che l’ANSA ha potuto visionare, di cui quasi la metà (40) non conformi.