Botulino a Diamante: disposto il trasferimento del food truck. "Termina il cinico pellegrinaggio al santuario dell'orrore"

Sarà spostato in un altro sito, il camioncino dal quale è stato venduto il panino con i friarielli che avrebbe causato l’intossicazione da botulino a Diamante. Il sostituto procuratore di Paola, Maria Porcelli, accogliendo l’istanza dell’avvocato Francesco Liserre, difensore di fiducia del venditore di panini, ha disposto, il trasferimento in altro luogo, del camioncino «da Peppino». Lo spostamento dovrebbe venire presumibilmente nella giornata di domani. L’obiettivo, ha spiegato la difesa in una nota, è quello di garantire «l'integrità dei prodotti ancora conservati nel frigo che si trova sul food truck esistente, regolarmente allacciato, ancora, alla rete Enel».

L’avvocato Liserre è soddisfatto per questo risultato ottenuto perchè «finalmente, termina il cinico pellegrinaggio, al santuario dell’orrore, ormai divenuto privilegiata meta della disumana adorazione dell’immancabile selfie, nel totale dileggio della dignità e del dolore dei familiari delle vittime e di tutti gli altri soggetti coinvolti in questa immane tragedia». Intanto proseguono le indagini della Procura e gli accertamenti dei NAS.