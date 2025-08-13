Carenze igienico sanitarie, abusivismo edilizio e violazioni ambientali: sequestrato un ristorante nel Parco del Pollino

I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Scalea hanno sequestrato una struttura ricettiva nel comune di Orsomarso, ricadente nel perimetro del Parco Nazionale del Pollino. All'apposizione dei sigilli si è giunti dopo un primo sopralluogo effettuato con il personale dell’ASP di Cosenza – Dipartimento di Prevenzione nella località “Costa del Mulino” dove è ubicato il ristorante-bar.

Durante il sopralluogo e dagli accertamenti effettuati sono emerse diverse criticità. La prima nel campo igienico sanitario che ha determinato l’emissione di un primo provvedimento di chiusura immediata in quanto erano posti in vendita alimenti scaduti e in cattivo stato di conservazione. Parallelamente, è stata accertata l’assenza di documentazione essenziale per la somministrazione di alimenti, cibi e bevande. Successivi accertamenti condotti dai militari dell’Arma Forestale con l’ausilio dei tecnici comunali, hanno evidenziato l’esistenza di opere edilizie abusive realizzate in area sottoposta a vincoli paesaggistici, ambientali, sismici e idrogeologici.