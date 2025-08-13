Cosenza in lacrime per padre Fedele: l’abbraccio dei tifosi tra camera ardente e giro di campo

Con gli occhi velati dalle lacrime i “figli” di padre Fedele, gli ultrà rossoblù, si accostano al feretro del frate cosentino con il rispetto dovuto e tanta sofferenza. La cappella San Francesco (Oasi francescana), dove è stata allestita la camera ardente, pian piano si gremisce di fedeli che tributano l’ultimo saluto a uno dei simboli di Cosenza. E lo faranno anche domani, in occasione dei funerali alle 10 di padre Fedele. Dopo le esequie in programma anche un giro di campo al “Marulla”, come accaduto in passato solo alle grandi bandiere cosentine. E padre Fedele è stato una bandiera cosentina a tutti gli effetti, anche se non ha indossato i pantaloncini e calzato le scarpette. “Se molti poveri oggi hanno un tetto sulla testa, lo devono a lui”, afferma un tifoso prima di raccogliersi in preghiera.

Foto Arena