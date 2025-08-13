E' morto padre Fedele Bisceglia: Cosenza dice addio al suo storico "frate ultrà"

E' morto nella notte padre Fedele Bisceglia, lo storico frate ultrà di Cosenza. Padre Fedele era da tempo ricoverato nel reparto di Geriatria dell’Inrca a Cosenza.

Il religioso, 87 anni, storica figura del mondo della Chiesa e del volontariato cosentino e calabrese, fu arrestato e assolto dall’accusa di aver violentato una suora. Ma da allora fu sospeso dall’Ordine dei cappuccini e non poteva celebrare Messa. Nei giorni scorsi, il vescovo di Cosenza Giovanni Checchinato ha rassicurato i fedeli che Padre Fedele avrebbe potuto celebrare Messa appena si sarebbe sentito meglio essendo questo un suo ultimo desiderio. Ma nella notte tra martedì e mercoledì il religioso si è spento.

Il frate stava lottando con tenacia da giorni. Forse, avrebbero dovuto concedergli di dire Messa in tutti questi anni quando lo chiedeva: era accusato ingiustamente d’un reato infamante e l’assoluzione era stata piena e definitiva. Perché non è stato riabilitato? Voleva solo celebrare l’Eucarestia, nulla di più. Un desiderio non esaudito.