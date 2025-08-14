Castrovillari, in bilico il futuro dei tredici tirocinanti comunali

“Noi moderati” chiede al centrosinistra di chiarire subito la sua posizione in ordine al bacino dei tirocinanti. La stabilizzazione dei 13 Tis comunali, infatti, sarebbe stata anestetizzata dall'amministrazione comunale e, allo stato, è difficile capire se, e questo entro il 31 di agosto, si procederà ad accogliere la richiesta della Regione, ossia quella di adeguare l'atto deliberativo della Giunta municipale con una nuova stabilizzazione a 18 ore. C'è anche la possibilità che il Comune di Castrovillari possa decidere di far scadere il termine e rinunciare all'assunzione dei tirocinanti attraverso una misura regionale che prevede un contributo certo quantificato in 54mila euro per ciascun tirocinante stabilizzato.

