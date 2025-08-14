Corigliano Rossano, al calar del sole a Schiavonea scatta l’ora della sosta selvaggia

Parcheggio selvaggio a Schiavonea, tra scarso senso civico, nessun rispetto delle regole, e slalom pericolosi di passeggini e sedie a rotelle. Sono sempre più frequenti le denunce sui social e non solo, da parte di tanti cittadini esasperati dal non poter usufruire dei marciapiedi nel borgo marinaro di Schiavonea, che ogni sera si riempie di gente, tra turisti e residenti. Purtroppo però quasi ogni sera bisogna fare i conti con chi non rispetta le basi del vivere civile. Ogni angolo del lungomare diventa parcheggio, sia esso un'area verde, un marciapiede o anche un passo carraio: l'importante è fermare il proprio mezzo di trasporto per gettarsi nella movida notturna estiva. Lo scenario è sempre lo stesso. Auto e moto sui marciapiedi parcheggiati in maniera indiscriminata, impedendo il passaggio dei pedoni e creando situazioni di pericolo, poiché gli utenti devono riversarsi in strada per poi risalire sul marciapiede al primo spazio utile, per ridiscendere quando si trova un ennesimo ostacolo.

