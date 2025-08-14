Cosenza, il nido comunale sarà più inclusivo e accoglierà cinquanta bambini

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Il nuovo regolamento approvato in Consiglio prevede la possibilità di aumentare le presenze di ulteriori cinque unità in considerazione dell’assenza media giornaliera

Ecco il nuovo regolamento del Nido comunale. In verità, è stato approvato nell’ultimo consiglio comunale, a fine luglio, con 15 voti a favore e 8 astenuti, nessun contrario. Ma, da qualche giorno, c’è anche l’indirizzo politico della giunta. «Doveva essere un semplice adeguamento normativo, ma il dibattito è durato oltre due ore. Il nuovo testo approvato è maggiormente inclusivo verso i bimbi con disabilità e garantisce priorità alle famiglie con svantaggio economico e sociale», ha voluto rimarcare l’assessore al ramo, Daniela Ielasi. «Per me è stato un esordio, su un tema che non è proprio nelle mie corde: non ho figli, ma ho tre nipoti e una wonder woman di sorella, mamma e lavoratrice a tempo pieno, che ha fatto e fa i salti mortali per crescere i suoi figli nel migliore dei modi. A loro va il mio pensiero, alle donne che non devono essere costrette a scegliere tra maternità e lavoro, e a tutti i bambini e le bambine, che possano crescere nella pace, nella socialità e in una comunità attenta alle diversità. È solo l’inizio», assicura la Ielasi. A fine seduta, su richiesta della minoranza, la giunta si era impegnata a valutare la sostenibilità di riduzioni ed esenzioni della retta per categorie svantaggiate. Cosa poi avvenuta.
