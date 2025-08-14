Cosenza, l'ultimo saluto a padre Fedele ma il campo del “Marulla” è circondato da erbacce

I tifosi che hanno attraversato il campo del “Marulla” insieme al feretro di padre Fedele Bisceglia ci hanno fatto caso il giusto, perché la loro attenzione era tutta rivolta verso l'abbraccio finale al loro grande punto di riferimento. A rendere il giorno ancora più triste hanno contribuito le condizioni in cui versa il tempio del calcio bruzio. Una situazione che era già emersa nel giorno dedicato al ricordo di Gigi Marulla: le erbacce si stanno “impadronendo” della pista di atletica. La manutenzione è prossima allo zero. Non un bello spettacolo a poco più di due settimane dalla prima partita casalinga in serie C dei rossoblù. Un quadro poco edificante, che testimonia ancora di più la situazione di lassismo e improvvisazione che regna attorno al Cosenza calcio. La luce in fondo al tunnel sembra non intravedersi mai.

Foto Arena