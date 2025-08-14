Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Falconara Albanese, adesso c'è troppo cloro nell'acqua: disposto il divieto per usi alimentari. Torremezzo in apprensione

L’acqua prima non potabile, poi tornata dopo alcuni giorni nei limiti normativi è adesso “alterata” dal troppo cloro. Ed è per tale motivo che il commissario straordinario del comune di Falconara Albanese, Domenico Giordano ha nuovamente disposto il divieto di consumo dell’acqua erogata tramite pubblico acquedotto per usi alimentari su tutto il territorio comunale. Il provvedimento varato alla vigilia di ferragosto rappresenta una iattura per residenti e turisti. Una estensione che riguarda non solo il paese ma anche Torremezzo la zona a mare del piccolo comune.

