“Siamo tutti figli di padre Fedele”, Cosenza saluta il suo frate-ultrà in una chiesa gremita VIDEO

Nella Chiesa del Santissimo Crocifisso c’è un silenzio surreale nel giorno delle esequie di padre Fedele Bisceglia. Il feretro attraversa la navata principale tra gli applausi scroscianti della gente. Ci sono tutti: ex calciatori rossoblù (ma anche i nuovi), ultrà, collaboratori del frate francescano, politici, imprenditori locali, ma soprattutto tanta gente comune. La cartina al tornasole del suo modo di essere: accoglieva tutti, senza distinzioni, ma un occhio di riguardo lo ha sempre posato sugli ultimi, animi che più di tutti avevano bisogno di una parola di conforto ma non solo. Perché al di là delle parole, poi contano i gesti concreti e gli atti caritatevoli. Che il padre diviso tra la fede della Chiesa e quella per il Cosenza calcio ha tradotto in missioni nella sua Cosenza ma anche nella lontana Africa. Perché alla fine ciò che più di tutto conta nella narrazione sono proprio i fatti: i pozzi costruiti nel Vecchio continente, i lebbrosi curati, le famiglie cui è stata offerta una speranza, un tetto sopra la testa o un posto di lavoro. Il resto lo porta via il vento. L’esempio, quello sì, resta, e padre Fedele lo ha trasmesso ai cosentini come meglio non avrebbe potuto. Ed ecco perché nel giorno dell’ultimo saluto sono tutti lì, a guardare con dolore e nostalgia il suo feretro, sussurrando “Siamo tutti figli di padre Fedele”.