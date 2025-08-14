Morto dopo aver mangiato un panino a Diamante, rabbia e indignazione ai funerali di Luigi Di Sarno

Dolore e rabbia ai funerali di Luigi Di Sarno, l'uomo di 52 anni morto per intossicazione da botulino dopo aver mangiato un panino sul lungomare di Diamante, in Calabria. Da tutti la richiesta di giustizia. "Non si può morire nel 2025 per un panino - hanno detto alcuni parenti - perchè i medici non hanno capito che i sintomi erano riconducibili proprio all'avvelenamento da botulino?".

Di Sarno è una delle due persone, insieme con Tamara D'Acunto, decedute nei giorni scorsi nell'ambito del focolaio di intossicazione da botulino dopo aver mangiato panini con salsiccia e friarielli da un food truck.

Nell'inchiesta della Procura di Paola sono indagate dieci persone, tra cui l'ambulante, tre responsabili delle ditte produttrici del prodotto e sei medici delle strutture sanitarie del cosentino che hanno avuto in cura Luigi di Sarno e Tamara D'Acunto prima del loro decesso. I reati ipotizzati sono a vario titolo omicidio colposo, lesioni personali colpose e commercio di sostanze alimentari nocive.