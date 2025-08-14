Paola, detenuto dà fuoco alla cella: agenti intossicati evitano la tragedia

Momenti di paura, nella serata di ieri, alla casa circondariale di Paola, dove un detenuto di nazionalità straniera ha appiccato un incendio all’interno della propria cella. Il gesto, non preceduto da segnali di disagio, è iniziato con la combustione di effetti personali, lenzuola e cuscino, generando una densa nube di fumo tossico che si è propagata in tutta la sezione.

L’immediato intervento degli agenti di polizia penitenziaria, coadiuvati da altre unità, ha permesso di spegnere le fiamme con un estintore ed evacuare le celle adiacenti, portando i detenuti nel cortile passeggi e scongiurando conseguenze drammatiche.

Alcuni poliziotti, rimasti intossicati dal fumo, sono stati subito sottoposti alle cure mediche. Il segretario regionale Fabio Viglianti e il segretario provinciale Marco De Seta (SINAPPE) hanno espresso vicinanza agli agenti, elogiandone professionalità e prontezza. Il sindacato chiede l’immediato trasferimento del detenuto e l’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dall’ordinamento penitenziario.