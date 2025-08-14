Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Paola, disagi in Pronto soccorso: la Tac non funziona da settimane

I pazienti sono costretti a fare la spola tra il “San Francesco di Paola” e il “Iannello” di Cetraro con evidenti disagi oltre che sperpero di soldi pubblici a bordo di introvabili ambulanze

C’è un pezzo di purgatorio nella città di San Francesco dove ogni giorno, di ora in ora, di minuto in minuto, la gente sconta sulla propria pelle i peccati – se così li si vuol chiamare in senso lato – che altri hanno commesso su delega del “popolo sovrano”. Si espiano gli errori, le distrazioni, le trasgressioni e i vizi delle scelte sbagliate (alcune le si potrebbe definire anche scellerate) nel pronto soccorso dell’ospedale che porta il nome del taumaturgo protettore e patrono della Calabria. A parte l’organico dei medici perennemente in affanno, se non sottostimato – e sul quale si potrebbe per una volta sorvolare: tanto parlarne servirebbe a poco visto che s’è detto tutto e il suo contrario – da oltre una settimana, o forse più (mentre nei giorni scorsi tutti si stracciavano le vesti per la mancata apertura del reparto di emodinamica) ha dato forfait anche la Tac. E perdipiù nel silenzio generale. La maggior parte delle persone “altolocate” erano impegnate a discutere d’altro.
