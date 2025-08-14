Paura a Sangineto, sei colpi di pistola sparati contro una nota discoteca

Nel primo pomeriggio di oggi, poco dopo l’ora di pranzo, uno o più uomini hanno esploso sei colpi di pistola contro una nota discoteca di Sangineto, situata nella zona marina del paese, a pochi metri dalle spiagge particolarmente affollate in questi giorni. Sembrerebbe di tratti un atto intimidatorio.

Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Scalea, diretti dal maggiore Andrea D’Angelo, che cercheranno di risalire ai responsabili e al destinatario del messaggio, anche attraverso l’analisi delle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza. L’inchiesta è coordinata dalla procura di Paola, guidata dal magistrato Domenico Fiordalisi.