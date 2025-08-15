Cronici disservizi alla reti idriche di Paola, Acquappesa e Fuscaldo

Tre comuni contro Sorical. Dopo Paola, a causa di un grosso disservizio, adesso anche Acquappesa e Fuscaldo si accodano. Continue rotture di tubazioni chiusure improvvise, riduzioni e ataviche carenze. A Paola l’opposizione consiliare chiede adesso all’amministrazione comunale di prendere misure adeguate per garantire un’equa distribuzione delle risorse idriche a tutti i cittadini. Nel particolare il capogruppo Graziano Di Natale ha ricevuto numerose segnalazioni. Serve un intervento immediato. «È evidente che, sebbene le limitazioni all’uso dell’acqua siano necessarie, è fondamentale intervenire anche per contrastare l’uso illegittimo delle risorse idriche. È indispensabile richiedere alla Sorical un aumento della fornitura, poiché si parla tanto di individuazione di nuove sorgenti di captazione, ma alla fine i problemi rimangono irrisolti».

