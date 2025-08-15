Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Falconara Albanese e un'estate ricca di colpi di scena: cambia il commissario comunale. Da gestire le grane acqua e rifiuti

Non c'è proprio pace per Falconara Albanese. Nel Comune tirrenico, già vessato dal problema acqua e dal caos rifiuti, si registra un avvicendamento alla guida della Commissione straordinaria che amministra il Comune dopo lo scioglimento del Consiglio. Con provvedimento protocollato il 14 agosto 2025 è stato formalizzato il cambio della guardia, nell’ambito dell’attività di gestione dell’ente in seguito allo scioglimento del Consiglio comunale.

Il nuovo commissario dott. Domenico Giordano subentra (alla dottoressa Carmela Padula).

