Falconara Albanese e un'estate ricca di colpi di scena: cambia il commissario comunale. Da gestire le grane acqua e rifiuti

Non c'è proprio pace per Falconara Albanese. Nel Comune tirrenico, già vessato dal problema acqua e dal caos rifiuti, si registra un avvicendamento alla guida della Commissione straordinaria che amministra il Comune dopo lo scioglimento del Consiglio. Con provvedimento protocollato il 14 agosto 2025 è stato formalizzato il cambio della guardia, nell’ambito dell’attività di gestione dell’ente in seguito allo scioglimento del Consiglio comunale.
Il nuovo commissario dott. Domenico Giordano subentra (alla dottoressa Carmela Padula).
