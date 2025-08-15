Ferragosto a corto... d'acqua nel Tirreno Cosentino: 23 i comuni interessati. Middea, sindaco di Fuscaldo: "Migliaia di cittadini e turisti a secco"

Si preannuncia un Ferragosto difficile per molti centri della costa tirrenica cosentina. La distribuzione idrica subirà dei rallentamenti in molte zone della fascia costiera.
Le riduzioni interesseranno Scalea, Papasidero, Praia a Mare, San Nicola Arcella, Santa Domenica Talao, Diamante, Grisolia, Maierà, Santa Maria del Cedro, Verbicaro, Belvedere Marittimo, Sangineto, Bonifati, Cetraro, Fuscaldo, Acquappesa, Paola, Amantea, Belmonte Calabro, Falconara Albanese, Fiumefreddo Bruzio, Longobardi e San Lucido.
Middea, sindaco di Fuscaldo: "Sorical sta lasciando migliaia di cittadini e turisti senz'acqua"
“Sorical - spiega Giacomo Middea sindaco di Fuscaldo - sta lasciando migliaia di cittadini, di turisti ed i Comuni, senz’acqua e senza una prospettiva di soluzione. Una riduzione della risorsa idrica che rischia di portarci ad una sospensione prolungata del servizio”.
