Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Ferragosto a corto... d'acqua nel Tirreno Cosentino: 23 i comuni interessati. Middea, sindaco di Fuscaldo: "Migliaia di cittadini e turisti a secco"

Ferragosto a corto... d'acqua nel Tirreno Cosentino: 23 i comuni interessati. Middea, sindaco di Fuscaldo: "Migliaia di cittadini e turisti a secco"

di

Si preannuncia un Ferragosto difficile per molti centri della costa tirrenica cosentina. La distribuzione idrica subirà dei rallentamenti in molte zone della fascia costiera.

Leggi anche

Le riduzioni interesseranno Scalea, Papasidero, Praia a Mare, San Nicola Arcella, Santa Domenica Talao, Diamante, Grisolia, Maierà, Santa Maria del Cedro, Verbicaro, Belvedere Marittimo, Sangineto, Bonifati, Cetraro, Fuscaldo, Acquappesa, Paola, Amantea, Belmonte Calabro, Falconara Albanese, Fiumefreddo Bruzio, Longobardi e San Lucido.

Middea, sindaco di Fuscaldo: "Sorical sta lasciando migliaia di cittadini e turisti senz'acqua"

“Sorical - spiega Giacomo Middea sindaco di Fuscaldo - sta lasciando migliaia di cittadini, di turisti ed i Comuni, senz’acqua e senza una prospettiva di soluzione. Una riduzione della risorsa idrica che rischia di portarci ad una sospensione prolungata del servizio”.

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province

Correlati