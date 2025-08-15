Il sindaco di Sangineto condanna l’episodio avvenuto in una nota discoteca nel tardo pomeriggio di ieri: sei colpi di pistola sono stati rinvenuti al portone del noto locale. Michele Guardia esprime la sua più ferma condanna per il vile atto avvenuto: “Un gesto gravissimo, che colpisce non solo un’attività imprenditoriale storica del nostro territorio, ma anche l’intera comunità, che rifiuta con forza ogni forma di violenza. A nome mio personale e dell’amministrazione comunale, esprimo piena solidarietà e vicinanza alla proprietà del locale, auspicando che le forze dell’ordine possano fare piena luce sull’accaduto al più presto.
Episodi come questo rafforzano il nostro impegno per un paese sempre più sicuro e libero da ogni forma di violenza”.
Intimidazione a Sangineto, il sindaco Guardia: “Atto che non colpisce solo la discoteca ma l'intera comunità”
Sei colpi di pistola sparati nella giornata di ieri contro un noto locale
