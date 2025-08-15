Lite con accoltellamento a Corigliano Rossano, restano in carcere i cugini Sapia

Il loro fermo non è stato convalidato, ma restano comunque in carcere i due cugini Matteo Sapia di 25 anni e Alex Sapia di 21 anni, ritenuti gli autori della rissa culminata nell’accoltellamento di un ragazzo di 21 anni. Il grave episodio è avvenuto all'alba di domenica scorsa, mentre i gruppi dei ragazzi erano in fila con la propria auto al McDrive del centro commerciale I Portali di Corigliano Rossano. I due giovani sono comparsi ieri dinanzi al gip del tribunale di Castrovillari accompagnati dal proprio legale di fiducia, l'avvocato Giovanni Giannicco ed hanno inteso rispondere a tutte le domande poste dal Giudice, fornendo la propria versione dei fatti di un episodio i cui contorni, se confermati, davvero lasciano dì che pensare visto che alla base del grave gesto dell’ accoltellamento ci sarebbe un banale diverbio per la precedenza della fila al fast food. Ad ogni modo, come detto il giudice non ha convalidato il fermo, ma confermato la misura cautelare in carcere. Entrambi i giovani sono stati sottoposti a fermo d’indiziato di delitto su disposizione della Procura di Castrovillari, per le accuse di tentato omicidio e lesioni.

