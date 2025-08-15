Sanità a Reggio, il ‘metodo Gom’ funziona: “Così tagliamo le liste d’attesa”

Un centro unico di preospedalizzazione: è il nuovo modello organizzativo che si è dato il Grande ospedale metropolitano. «Un modello che si fonda sulla presa in carico del paziente chirurgico e che prevede che tutti coloro che necessitino di un intervento vengano inseriti in un’unica lista. Centralizzare la preospedalizzazione – spiega il commissario del Gom Tiziana Frittelli – risponde a due obiettivi importanti. Da una parte, assicura la trasparenza delle liste e quindi che l’accesso alle sale operatorie avvenga in base all’ordine di classe e alla gravità del singolo caso. Dall’altra, il paziente arriva alla preospedalizzazione effettuando una serie di esami preliminari grazie ad un lavoro di team tra anestesisti, radiologi e cardiologici. Tutto questo in un’ottica di multidisciplinarietà, centralità del paziente e personalizzazione delle cure».

