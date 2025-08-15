Tragedia a Lattarico: 14enne cade in bici e muore sul colpo

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi a Lattarico, nella frazione di Regina, dove un ragazzino di 14 anni ha perso la vita in un tragico incidente autonomo con la sua bicicletta.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe caduto dopo aver tentato un salto da un muretto a bordo della sua bici. L’impatto, purtroppo, si è rivelato fatale.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della stazione di Lattarico, guidati dal maresciallo Gerardo Paladino, insieme alla squadra rilievi del Comando Provinciale dei Carabinieri di Cosenza. Presenti anche il medico legale per l'accertamento del decesso e il magistrato di turno, che ha disposto l’avvio delle indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

L’intera comunità di Lattarico è sotto shock per l’accaduto. La vittima, molto conosciuta in paese.

Ulteriori accertamenti sono in corso.