Botulino sul Tirreno cosentino, nuovo ricovero all’Annunziata: 9 pazienti ancora in ospedale

Ancora allarme botulino sulla costa tirrenica cosentina. Si registra un nuovo ricovero, oggi, all’ospedale Annunziata di Cosenza. Il paziente, giunto in Pronto Soccorso con chiari sintomi di intossicazione botulinica, è stato trasferito nel reparto di Terapia Intensiva. Le condizioni seppure non gravi necessitano comunque di un attento monitoraggio. Da quanto si apprende, si tratta sempre di una delle persone che ha mangiato un panino con i broccoli da un venditore ambulante di Diamante. Dallo scorso 5 agosto state ricoverate una ventina di persone di cui molte in Terapia intensiva. Intanto, a oggi, la situazione all’ospedale di Cosenza è di nove ricoverati in totale di cui 3 in Terapia intensiva e 6 nei reparti di Area medica. C'è anche una buona notizia: un paziente ricoverato in Pediatria è stato dimesso.