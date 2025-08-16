Lattarico non si dà pace per l'addio di Francesco Lombardi, il 14enne calciatore del Rende che sognava il professionismo

La giornata di Ferragosto si è trasformata in tragedia per la comunità di Lattarico. Nel pomeriggio, in località Regina, Francesco Leonardi, 14 anni, ha perso la vita in un drammatico incidente in bicicletta. Conosciuto e stimato da tutti, il ragazzo stava trascorrendo qualche ora all’aperto quando un momento di gioco si è trasformato in un destino fatale: un salto in bici, una caduta rovinosa e poi il silenzio. L’impatto non gli ha lasciato scampo.

Le prime ricostruzioni, ancora al vaglio degli inquirenti, raccontano che Francesco fosse alla guida di una bicicletta elettrica appartenente allo zio materno. Il mezzo, secondo le ipotesi, avrebbe avuto problemi ai freni. Forse per curiosità o per il desiderio di divertirsi, il giovane lo avrebbe preso senza chiedere permesso. Durante un salto da un muretto, avrebbe perso il controllo, finendo violentemente a terra. I soccorsi sono stati immediati, ma ogni tentativo di salvarlo è stato inutile.