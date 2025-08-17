Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Acqua a tempo determinato a Cosenza, nei quartieri del borgo si soffre la sete

Acqua a tempo determinato a Cosenza, nei quartieri del borgo si soffre la sete

Disagi a raffica nei rioni Massa, Gergeri e San Francesco dove da mesi i residenti fanno i conti con la precarietà del servizio idrico che funziona a mezzo servizio

L’acqua va via all’improvviso e i rioni Massa, Gergeri e San Francesco di Paola, a un orario imprecisato, tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio, (quasi come un sortilegio di magia nera, nerissima) si trasformano in “quartieri a secco”. E benché ieri sia arrivata la pioggia la situazione non è mutata granché.
Nel senso che dai rubinetti delle abitazioni non scende giù neanche una goccia di quel che certe cronache giornalistiche (a “secco” di sinonimi pertinenti) sono solite definire “prezioso liquido” (che poi prezioso lo è davvero visto che il costo al metro cubo è ormai lievitato da far invidia al “Dom Perignon” d’annata).
Insomma l’acqua va via e non torna se non il giorno successivo: sempre a un orario imprecisato. Inutile telefonare in Municipio per chiedere spiegazioni. I primi tempi i residenti ci hanno pure provato Nessuno sa niente, però. E tutti si arrampicano sui pioli dei predicati verbali più esilaranti: dal momento che al telefono è impossibile fare spallucce, il che risolverebbe il problema alla radice.
Nessuno sa niente, insomma, di questa situazione, di questo razionamento, che ormai si trascina da mesi. E che getta nello sconforto più di tremila residenti di questa città che da anni si tiene in bilico tra l’Europa e l’Africa. A dirla tutta l’acqua, nei rioni Massa, Gergeri e San Francesco di Paola, ha sempre fatto le bizze.
