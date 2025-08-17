Acqua, conti e consumi in tilt a Paola: la denuncia del consigliere Cassano

Acqua, i conti non tornano. In particolare, per quanto riguarda quella fornita e poi pagata a Sorical, sono emerse discrepanze nei dati. Il capogruppo consiliare Tonino Cassano torna a evidenziare – come già aveva fatto nel 2020 quando era assessore – una situazione caratterizzata da anomalie nelle fatturazioni e nei consumi effettivi.

Nel 2023 il Comune ha pagato a Sorical circa 3,4 milioni di metri cubi d’acqua; nel 2024 la cifra è scesa a circa 3,1 milioni. Nel primo semestre del 2025, invece, si è già arrivati a quasi 1,7 milioni di metri cubi, cui vanno aggiunti i prelievi da fonti proprie, pari a circa 600/700 mila metri cubi annui.

«Da un punto di vista matematico mi sembra che qualcosa non torni. Nel 2024, anno caratterizzato da frequenti interruzioni del servizio, il calo dei consumi è stato di circa 300 mila metri cubi, ovvero il 10% in meno rispetto al 2023: forse poco, se rapportato alla costante diminuzione della somministrazione di acqua», osserva Cassano.