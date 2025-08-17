Cassano soffocata dai rifiuti: lo “sport” estivo del sacchetto lanciato dal finestrino

Il territorio del comune di Cassano all’Ionio è alle prese con l’emergenza legata all’abbandono dei rifiuti. L’impresa incaricata della raccolta non fa in tempo a ripulire che, puntualmente, incivili si dilettano in quello che sembra essere lo “sport” preferito dell’estate: il lancio del sacchetto dal finestrino dell’auto. Cumuli di immondizia vengono lasciati ai margini delle strade, nelle campagne e persino nei pressi delle pinete frequentate da famiglie e turisti.

Un comportamento incivile che non solo degrada l’immagine del paese, ma mette a serio rischio la salute dei cittadini e compromette due settori vitali per l’economia locale: turismo e agricoltura. La città delle Terme, infatti, potrebbe vivere esclusivamente di queste risorse naturali e culturali.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale