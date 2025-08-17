Montalto, l’ex rione Stazione inondato da un fiume di fango

Ex quartiere Stazione come un lago. A Montalto una distesa d’acqua piovana, fango e disagi che ha messo in ginocchio un intero rione. È questo lo scenario che si è presentato agli occhi dei cittadini nelle ultime ore, dopo l’ennesima giornata di pioggia battente. Ma la colpa non è solo del maltempo: a contribuire a questa situazione al limite del collasso sono anche i lavori a rilento, e in modo discontinuo, per il rifacimento della rete ferroviaria, commissionati da Rfi. Un intervento importante, ma che si sta rivelando un incubo per chi vive nella zona. Da circa 12 anni, i lavori si trascinano tra interruzioni, scavi lasciati a metà e una viabilità ridotta al caos. Ad ogni pioggia, le strade si trasformano in torrenti, e ora l’intero quartiere si trova a fare i conti con un allagamento senza precedenti. Anche nelle case è entrata l’acqua, le automobili semi sommerse e cittadini costretti a indossare stivali di gomma per potersi muovere l’acqua.

