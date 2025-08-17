Scalea, ombrelloni abusivi. Vigili accerchiati dopo il blitz

Due agenti della Municipale di Scalea, di notte, sono stati accerchiati da un gruppo di turisti, apparentemente in seguito al sequestro di alcuni ombrelloni vicino a un lido. Un video diffuso sui social mostra i vacanzieri circondare gli agenti dopo l’intervento, riprendendosi il materiale confiscato. Il presidente del consiglio comunale, Angelo Paravati, ha condannato l’accaduto, definendolo «un assalto da parte di facinorosi contro agenti che stavano semplicemente svolgendo il loro dovere». Ha sottolineato la vulnerabilità dei poliziotti, lasciati soli in una situazione critica, e ha annunciato la convocazione di un consiglio comunale per predisporre misure operative che evitino il ripetersi di simili episodi in futuro: «Qualunque reazione li avrebbe visti soccombere, perché il vero problema era la loro solitudine. Le scene diffuse sono forti e dovrebbero imporre una riflessione seria». Paravati ha inoltre espresso solidarietà ai due poliziotti, invitando la comunità a sostenere le istituzioni.