Botulino a Diamante, un nuovo ricovero in terapia intensiva: si tratta di un 17enne. Salgono a 11 i casi confermati

Continua a crescere il numero di casi accertati di botulismo in provincia di Cosenza dopo i fatti avvenuti a Diamante. L’Istituto Superiore di Sanità ha confermato la diagnosi per altri quattro pazienti ricoverati presso l’ospedale Annunziata di Cosenza, portando a undici il totale delle certificazioni ufficiali. Altri tre campioni, prelevati da pazienti giunti negli ultimi giorni, sono in procinto di essere inviati all’ISS per ulteriori accertamenti.

Un 17enne ricoverato in terapia intensiva

Nella serata di ieri un altro caso sospetto ha destato l’attenzione dei medici del Pronto Soccorso: si tratta di un ragazzo di 17 anni arrivato con sintomi compatibili con il botulismo. Il giovane è stato ricoverato in terapia intensiva; le sue condizioni sono stabili, ma i sanitari hanno ritenuto necessaria un’attenta osservazione in regime intensivo.

Nel frattempo, migliorano le condizioni di alcuni dei pazienti ricoverati nei giorni scorsi. Nella giornata di oggi è prevista la dimissione di tre persone, che potranno fare ritorno al proprio domicilio.