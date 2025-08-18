Motorino incendiato all’alba allo scalo di Rossano: indagano i carabinieri

Dato alle fiamme all'alba di oggi un motorino allo scalo di Rossano. Pare non ci siano dubbi sulla matrice dolosa del rogo che ha letteralmente liquefatto un motorino in via Vivaldi, strada parallela di via Aldo Moro, alle prime luci dell'alba di questo lunedì. L'incendio è divampato attorno alle quattro del mattino. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di viale dei Normanni di Corigliano Rossano. Sull'episodio incendiario indagano i carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano