Sunburn Challenge, la pericolosa moda che espone i giovani a rischi. Lo psicologo calabrese Marco Piccolo: “Ferita come atto di ribellione”

Si chiama Sunburn Challenge ed è l’ultima moda che impazza tra i ragazzi: restare sotto il sole fino a procurarsi una bruciatura evidente, da mostrare poi sui social come trofeo di resistenza. Una pratica che, dietro l’apparenza di un gioco estivo, cela implicazioni molto più profonde e rischiose.

Il corpo come strumento di visibilità

La psicologa Lucia Daniela Bosa, esperta del Servizio per le Dipendenze e Alcologia, ha definito questo fenomeno un “utilizzo dissacrante del corpo”, un comportamento che mescola autolesionismo, ricerca di visibilità e meccanismi di dipendenza. Una sfida che non si limita al dolore fisico, ma diventa simbolo di un bisogno compulsivo di riconoscimento.

In chiave psicoanalitica, lo studioso Massimo Recalcati, nella sua “Clinica del vuoto”, ha evidenziato come certi atteggiamenti nascano dall’anestesia del desiderio, dalla necessità di riempire un senso di mancanza con esperienze forti. In questo quadro, la bruciatura solare diventa una sorta di “contenitore sostitutivo”: segna il corpo e ricorda a chi la mostra e a chi la osserva che esiste, che è visibile.