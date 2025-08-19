Botulino: dimessi 2 pazienti, restano 5 i ricoverati a Cosenza

Sembra stia rientrando l’allarme botulino sulla costa tirrenica cosentina. Nella giornata di oggi sono stati dimessi dall’ospedale di Cosenza 2 pazienti e uno è stato trasferito dalla Terapia Intensiva alla Pediatria. Migliorano le condizioni dei pazienti. Attualmente all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza sono in tutto cinque le persone ricoverate dopo aver mangiato un panino con friarielli comprato da un venditore ambulante di Diamante. In totale, dei 5 ricoverati, tre sono ancora in Terapia intensiva, uno in Pediatria e uno in uno dei reparti di area medica.