Home / Cronaca / Reggio, il Comune onora il patto con Draghi: in vendita anche il “PalaBenvenuti”

Il piano di alienazione e valorizzazione degli immobili è stato arricchito di nuovi cespiti L’operazione messa in campo dal Comune per rispettare gli adempimenti del “Patto per Reggio”

Un altro pezzo di storia della città in vendita. Il PalaBenvenuti, che per generazioni è stato il tempio dello sport reggino verrà messo all’asta dal Comune. La struttura in cui intere generazioni di atleti sono cresciute e continuano a farlo cerca un acquirente. Ma il dato è che l’elenco dei beni immobili del Piano delle alienazioni e valorizzazioni dell’Ente è cresciuto. Tante voci sono state aggiunte nelle pieghe dell’ultima “variante” approvata dalla Giunta prima e dal Consiglio dopo. Nella lista dei beni non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali sono stati inseriti infatti degli immobili di pregio.
Insomma un pacchetto che cresce e potrebbe rientrare in un programma ben preciso.
