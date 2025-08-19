Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Rossano, il Pronto soccorso del Giannettasio è al collasso: trasferiti due infermieri

Rossano, il Pronto soccorso del Giannettasio è al collasso: trasferiti due infermieri

La situazione vissuta all’interno del reparto di emergenza-urgenza di Rossano è drammatica. Il personale è stato ulteriormente ridotto in un momento nel quale l’affluenza è da record

Il “Nicola Giannettasio” di Rossano

Il pronto soccorso dell’ospedale “Giannettasio” di Rossano, dell’unico spoke di Corigliano Rossano, ormai da tempo affollato fino all’inverosimile, ha fatto registrare una riduzione di personale infermieristico. Una situazioni per certi versi paradossale perché giunge in un periodo di forte drammaticità per la struttura.
Con sorpresa del personale in servizio, infatti, dopo la festività di Ferragosto, su disposizione degli organi superiori, due unità sarebbero stati trasferiti in altri reparti.
Una decisione, quella del trasferimento, assunta proprio nei giorni in cui si sono verificate affluenze da record. Uno stato di cose reso peraltro prevedibile dall’aumento della popolazione, dal momento che sono molti i cittadini ritornati per le vacanze e anche i turisti.
