Violenza sessuale su due turiste a Santa Maria del Cedro e Cetraro, al via le indagini della Procura di Paola

La Procura di Paola sta indagando su due episodi di violenza sessuale avvenuti sulla costa tirrenica cosentina ieri notte. I due distinti episodi sono avvenuti a Santa Maria del Cedro e a Cetraro.

Nel primo caso una turista spagnola di 17 anni, attorno alle 22 di ieri sera, stava passeggiando in una zona un po' isolata di Santa Maria del Cedro, ma adiacente alla statale 18 e al centro abitato. All’improvviso due persone si sarebbero avvicinate alla donna e approfittando del fatto che fosse sola in una zona isolata avrebbero iniziato a palpeggiare il seno. La donna ha iniziato a urlare attirando l’attenzione dei residenti del luogo che hanno subito avvertito i carabinieri. Sul caso indaga la Procura di Paola su violenza sessuale di gruppo.

Sempre nella notte, un altro episodio simile si è verificato ai danni di una turista a Cetraro che è stata palpeggiata. Anche su questo caso indaga la Procura di Paola guidata dal procuratore capo Domenico Fiordalisi che sta seguendo le indagini alla ricerca dei responsabili.