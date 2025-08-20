Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Castrovillari, un lungo tratto stradale necessita un profondo intervento

Castrovillari, un lungo tratto stradale necessita un profondo intervento

Tutti i tronconi di via dei Moranesi presentano carenze ataviche. Negli ultimi trenta anni nessun cantiere è stato aperto ma gli incidenti recenti ne hanno ribadito l’esigenza

Indispensabile il potenziamento di tutti i tronconi di via dei Moranesi. Alcuni gravi incidenti avvenuti nei giorni scorsi – l’ultimo al quadrivio di viale Grazia Deleldda, via Santi Medici, via Cerasuolo e viale Luigi Pirandello–, infatti, hanno nuovamente spinto parte dei domiciliati a sollecitare un intervento progettuale di rilievo per sanare le carenze del piano viario.
Allo stato non sarà sicuramente facile valutare la pericolosità di un tracciato pensato in un momento in cui la città di Castrovillari viaggiava verso i trentamila abitanti.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province