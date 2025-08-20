Corigliano Rossano, eterni disagi nel quartiere di “San Biagio”

«L’intervento di messa in sicurezza di cui parla la Protezione civile comunale non garantisce l’incolumità delle persone che abitano nel quartiere di San Biagio della zona bassa della città antica, tra cui anziani, bambini e persone invalide con difficoltà di deambulazione».

Lo fanno presente i cittadini del quartiere del centro storico di Rossano, dove si era verificato 8 mesi fa il crollo di un muro in pietrame che aveva completamente ostruito il passaggio verso le abitazioni e creato non pochi disagi ai residenti, che oggi denunciano la situazione di rischio anche per la parte di muro di interesse comunale non crollato, ma, secondo gli stessi pericolante, come si evincerebbe dalle profonde crepe.

