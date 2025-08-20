Cosenza, quasi ultimati gli interventi al muro franato di Portapiana

Ha attraversato quasi tre legislature il muro interessato da una frana nel rione Portapiana. Adesso, finalmente, s’incomincia a vedere la luce per quanto riguarda il ripristino della parete. Ma quanta fatica. Ci sono voluti svariati anni, infatti, prima che i lavori di messa in sicurezza partissero e arrivassero a conclusione. Alle lungaggini burocratiche si è aggiunto, tra l’altro, anche l’elemento storico da salvaguardare, rispetto al quale la Soprintendenza ha dettato delle linee ben precise da seguire.

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco, Franz Caruso, ha inserito l’intervento nell’ambito dei Cis, i Contratti istituzionali di sviluppo per il borgo antico, seguiti da vicino dal consigliere delegato, Francesco Alimena, insieme ai progetti ricadenti nell’Agenda urbana.

