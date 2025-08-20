Lutto a Paola, si è spento Giorgio Sganga: ex presidente dell'Ordine dei commercialisti

Sì è spento Giorgio Sganga. Già presidente dell’ordine dei commercialisti di Paola. Attivista politico in età giovanile, ha poi indirizzato le sue doti di leader nella vita politico professionale, rivestendo altri ruoli di notevole prestigio, quale Segretario del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Direttore del Giornale di Categoria, Presidente della Fondazione Nazionale dei Commercialisti. Autore di diversi saggi e pubblicazioni in materia economica.