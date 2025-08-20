Principio di incendio in una struttura ricettiva a Praia a Mare: evacuati clienti e personale

Attimi di paura nella serata di oggi in una struttura ricettiva di Praia a Mare, dove si è sviluppato un principio di incendio. Le fiamme, secondo una prima ricostruzione, sarebbero partite da un corto circuito in un quadro dell’impianto elettrico.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e domato il principio di rogo, evitando che le fiamme potessero estendersi ad altri locali della struttura.

In via precauzionale la struttura è stata evacuata: ospiti e personale hanno lasciato le stanze e gli spazi comuni fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza. Al momento non si registrano feriti o intossicati, ma sul posto sono intervenute anche un’ambulanza del 118 e i carabinieri per i rilievi del caso e per garantire l’ordine durante le operazioni di evacuazione.

La situazione è ora sotto controllo, ma la struttura resterà monitorata nelle prossime ore per scongiurare ulteriori criticità.