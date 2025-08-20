Rassegna stampa 20-08-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Giuseppe Mercurio. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

Elezioni regionali in Calabria, il “campo largo” aspetta Tridico. Pd pronto a calare la carta Falcomatà

Non si ferma l’indagine che ha scosso la Regione Calabria, i Pm a caccia di riscontri

Fabiana ha lasciato l’ospedale di Locri, affidata la “figlia dello Ionio”

Autostrada A2, lavori di ammodernamento tra Cosenza e Altilia dal 2026

CATANZARO

Idee confuse e scelte politiche pesano sull’efficienza della rete ospedaliera di Catanzaro

Piscina inutilizzata nel carcere di Catanzaro, Più Europa: colpa della Regione

Le carenze croniche dell’ospedale di Lamezia Terme si ripercuotono anche sugli utenti

Le grinfie della ’ndrina sulla Fiera di Crotone

Crotone, diffide contro i rifiuti a Columbra: bocciati i ricorsi di Eni e Edison

Il futuro si è fermato a Vibo Marina: la storia dell’eterna… incompiuta