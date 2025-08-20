Rassegna stampa 20-08-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Giuseppe Mercurio. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi
CALABRIA
Elezioni regionali in Calabria, il “campo largo” aspetta Tridico. Pd pronto a calare la carta Falcomatà
Non si ferma l’indagine che ha scosso la Regione Calabria, i Pm a caccia di riscontri
Fabiana ha lasciato l’ospedale di Locri, affidata la “figlia dello Ionio”
Autostrada A2, lavori di ammodernamento tra Cosenza e Altilia dal 2026
CATANZARO
Idee confuse e scelte politiche pesano sull’efficienza della rete ospedaliera di Catanzaro
Piscina inutilizzata nel carcere di Catanzaro, Più Europa: colpa della Regione
Le carenze croniche dell’ospedale di Lamezia Terme si ripercuotono anche sugli utenti
Le grinfie della ’ndrina sulla Fiera di Crotone
Crotone, diffide contro i rifiuti a Columbra: bocciati i ricorsi di Eni e Edison
Il futuro si è fermato a Vibo Marina: la storia dell’eterna… incompiuta
COSENZA
Cosenza, quasi ultimati gli interventi al muro franato di Portapiana
Scuola nel Cosentino, conferite le sedi ai nuovi dirigenti d’Istituto
Rende, il Comune punta a realizzare un Centro servizi multifunzionale
Corigliano Rossano, eterni disagi nel quartiere di “San Biagio”
Scalea, Russo denuncia alla Procura l’aggressione agli agenti di polizia
Castrovillari, un lungo tratto stradale necessita un profondo intervento
REGGIO
Aeroporto di Reggio Calabria, Ita taglia i voli per Linate. Falcomatà: «Devono spiegare perchè»
Museo del mare di Reggio Calabria, sono iniziati i lavori per la protezione costiera dell’opera
Gioia Tauro, «allarme ambientale» per l’autocombustione del compost
Si è insediato il commissario al Comune di Condofuri
