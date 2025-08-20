Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Scalea, Russo denuncia alla Procura l’aggressione agli agenti di polizia

Scalea, Russo denuncia alla Procura l’aggressione agli agenti di polizia

Il primo cittadino ha condannato aspramente l’episodio di Ferragosto ma dalla minoranza Giacomo Perrotta critica l’esecutivo a causa di un’organizzazione ritenuta inadeguata

La preoccupante vicenda che, nella notte di Ferragosto, ha visto protagonisti, loro malgrado, due agenti della polizia municipale di Scalea (il comandante Adriano Serra e un agente), minacciosamente accerchiati da un gruppo di vacanzieri e “costretti” a restituire ombrelloni sequestrati nei pressi di un campeggio, ha focalizzato l’attenzione su quello che è ormai diventato il leitmotiv di ogni estate. L’attività svolta in questa ottica dagli uomini delle Capitanerie di porto - Guardie costiere del comprensorio, spesso proprio in stretta collaborazione con gli agenti delle Polizie locali, fa emergere puntualmente la presenza permanente, sulle spiagge, di ombrelloni e attrezzature varie, che ne impediscono la libera fruizione. Il sindaco Mario Russo ha condannato con fermezza il grave episodio di violenza e ribadito il proprio impegno per la legalità.
