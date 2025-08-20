Tragedia del Raganello, sette anni dopo: il ricordo di una ferita che non si rimargina

Negli anni successivi, le indagini e i processi hanno provato a fare chiarezza sulle responsabilità. Nel 2023 è arrivata la sentenza di primo grado che ha stabilito condanne e assoluzioni, ma la vicenda giudiziaria non si è ancora del tutto conclusa. Le famiglie delle vittime chiedono verità e giustizia, mentre le istituzioni locali hanno più volte ribadito l’impegno per garantire che una simile tragedia non possa ripetersi.

Il ricordo di quelle ore drammatiche resta vivido nelle comunità della zona vicino al Pollino. Le immagini dei soccorsi, con elicotteri e squadre specializzate impegnate a recuperare i dispersi in un ambiente impervio e ostile, segnarono profondamente l’opinione pubblica, aprendo interrogativi sulla sicurezza e sulla gestione delle escursioni in ambienti naturali a rischio.

Sette anni sono passati da quel 20 agosto 2018, giorno in cui le gole del Raganello, uno degli scenari naturali più suggestivi della Calabria, si trasformarono in teatro di una tragedia senza precedenti. Un’ondata di piena improvvisa travolse due gruppi di escursionisti impegnati nella risalita del torrente, causando la morte di 10 persone e il ferimento di altre 11.

Oggi, il Raganello continua a richiamare appassionati di trekking e natura, ma con regole più stringenti: l’accesso è regolamentato, sono previsti accompagnatori qualificati e sistemi di monitoraggio delle condizioni meteorologiche. Un modo per preservare la bellezza del canyon senza dimenticare il prezzo altissimo che, sette anni fa, venne pagato.

A Civita e negli altri centri del Pollino, la giornata di oggi è dedicata al ricordo. Messe, momenti di silenzio e iniziative commemorative si intrecciano con il dolore dei familiari e il rispetto delle comunità. La tragedia del Raganello rimane una ferita aperta, ma anche un monito: la natura è splendida e potente, e merita di essere vissuta con consapevolezza e responsabilità.

“A sette anni dalla tragedia del Raganello, la Calabria porta ancora dentro di sé il dolore di quel dramma immenso che sconvolse Civita e l’intera Regione. Dieci vite spezzate in modo improvviso e ingiusto hanno lasciato un segno indelebile nella memoria della nostra comunità. Oggi ci stringiamo con commozione alle famiglie delle vittime: il ricordo ci unisce e ci richiama alla responsabilità di rendere sempre più sicuri i nostri territori”.